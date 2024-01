La Soluzione ♚ Bottiglia per rossi pregiati

La definizione e la soluzione di: Bottiglia per rossi pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Bottiglia per rossi pregiati: Come nel caso di una bottiglia di 15 litri venduta nel 2007. wine-searcher pubblica la top 20 dei vini italiani più costosi (e pregiati), su gambero rosso... Curiosità su: Come nel caso di una bottiglia di 15 litri venduta nel 2007. wine-searcher pubblica la top 20 dei vini italiani più costosi (e pregiati), su gambero rosso... La poltiglia bordolese è un fungicida rameico di contatto, ad azione preventiva, utilizzato come anticrittogamico in agricoltura e nel giardinaggio e, in particolare, nella frutticoltura e nella viticoltura. Il preparato è ottenuto dalla neutralizzazione del solfato rameico pentaidrato con idrossido di calcio. La neutralizzazione si rende necessaria per rimediare alla fitotossicità del solfato di rame puro e permette l'utilizzo diretto della poltiglia in sospensione. Era già utilizzato ai tempi dei Romani, come composto a base di rame e calcio, diluiti in acqua. Italiano Aggettivo bordolese m e f sing (pl.: bordolesi) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo bordolese m e f sing (pl.: bordolesi) residente od originario di Bordeaux Sostantivo bordolese f solo sing (enologia) ellissi di bottiglia bordolese Sillabazione bor | do | lé | se Pronuncia IPA: /bordo'lese/ o IPA: /bordo'leze Etimologia / Derivazione dal francese bordelais cioè "di Bordeaux"

Altre risposte : bordolese; bottiglia; rossi; pregiati;