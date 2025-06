L avverbio del perseverante nei cruciverba: la soluzione è Sempre

SEMPRE

La parola Sempre è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sempre.

Perché la soluzione è Sempre? L'avverbio del perseverante è sempre. Significa costantemente, senza mai cambiare o fermarsi, dimostrando continuità e dedizione. È un modo per esprimere che qualcosa avviene in modo stabile e duraturo nel tempo, riflettendo la determinazione di chi non si arrende mai. In breve, sempre racchiude l'ideale di costanza e impegno quotidiano.

Se ti sei imbattuto nella definizione "L avverbio del perseverante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

