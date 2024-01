La definizione e la soluzione di: Apparecchio a volte infernale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Signora o'leary è l'unico segugio infernale buono esistente. fu addestrata da dedalo e dopo la sua morte venne affidata a percy (durante le assenze di percy...

Una bomba (detta anche ordigno) è un'arma esplosiva che utilizza la reazione esotermica di un materiale esplosivo per fornire un rilascio di energia estremamente improvviso e violento. Le detonazioni infliggono danni principalmente attraverso lo stress meccanico trasmesso dal suolo e dall'atmosfera, l'impatto e la penetrazione di proiettili a pressione, i danni da pressione e gli effetti generati dall'esplosione.

Tale dispositivo, talvolta in grado di produrre schegge metalliche che si comportano come proiettili, viene utilizzato in ambito militare per infliggere danni e perdite a persone o cose dello schieramento opposto. Se utilizzata per usi civili e senza la produzione di schegge, per esempio nelle miniere o nelle cave, prende il nome di mina.

Italiano

Sostantivo

ordigno ( approfondimento) m sing(pl.: ordigni)

(militare) (arma) (chimica) utensile o meccanismo complesso, tipicamente un esplosivo far saltare un ordigno

Sillabazione

or | dì | gno

Pronuncia

IPA: /or'dio/

Etimologia / Derivazione

dal latino ordinium che deriva da ordo cioè "ordine"

Sinonimi

congegno, strumento, meccanismo, dispositivo, bomba

(scherzoso) marchingegno, aggeggio, trappola, strano, complicato

marchingegno, aggeggio, trappola, strano, complicato (dialettale) arnese

Varianti