Accorciati dal giardiniere

Italiano

Voce verbale

potati m pl

participio passato maschile plurale di potare

Sillabazione

po | tà | ti

Pronuncia

IPA: /po.'ta.ti/

Etimologia / Derivazione

vedi potare