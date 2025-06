La contrazione e il rilassamento dell intestino nei cruciverba: la soluzione è Peristalsi

PERISTALSI

Curiosità e Significato di Peristalsi

Perché la soluzione è Peristalsi? La peristalsi è il movimento coordinato di contrazione e rilassamento dei muscoli dell'intestino, che permette il trasporto del cibo e dei residui lungo il tratto digestivo. È un processo fondamentale per la digestione e l'assorbimento delle sostanze nutritive. Senza di essa, il cibo non potrebbe muoversi correttamente, causando problemi come stitichezza o disturbi intestinali. La peristalsi è essenziale per il buon funzionamento del nostro organismo.

Come si scrive la soluzione Peristalsi

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

S Savona

I Imola

