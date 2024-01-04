Sono pallidi per i Pellirosse

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono pallidi per i Pellirosse' è 'Visi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISI

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Perché la soluzione è Visi? La parola VISI si collega strettamente al modo in cui i Pellirosse vengono descritti, in quanto indica un aspetto del volto che può essere influenzato dal colore della pelle o dall’espressione. Quando si parla di viso pallido, si fa riferimento a una condizione estetica o di salute che può essere associata a una mancanza di colore o vitalità. La cura e l’attenzione al viso sono fondamentali per preservare un aspetto sano e naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono pallidi per i Pellirosse". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sono pallidi per i Pellirosse nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Visi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono pallidi per i Pellirosse" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono pallidi per i Pellirosse" conferma che la soluzione 'Visi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Visi

V Venezia I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono pallidi per i Pellirosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Visi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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