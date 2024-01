La Soluzione ♚ Il prefisso per terrestre

Il prefisso per terrestre: Nazionale si suole riferirsi al prefisso di una provincia comprendendo questo codice di accesso, per cui per esempio il prefisso di buenos aires è abitualmente... Italiano Prefisso Curiosità su: Nazionale si suole riferirsi al prefisso di una provincia comprendendo questo codice di accesso, per cui per esempio il prefisso di buenos aires è abitualmente... geo- (fisica) (chimica) (geologia) (geografia) (meteorologia) prima parte di lemmi formati dall accostamento di due parole la prima delle quali significa terra Sillabazione gè | o– Pronuncia IPA: /'do/ Etimologia / Derivazione dal greco e-cher deriva da ossia "terra" Parole derivate Vedi: elenco automatico geocentrico, geocronologico, geognosia, geografia, geolocalizzazione, geomorfologia, geopotenziale, geoscopio, geosfera, geosinclinale, geosinonimo, geosolare, geostatica, geostazionario, geostrategico, geotassi, geotattismo, geotecnica, geotermale, geotermia, geotermico, geotermometria, geotessile, geotettonica, geotritone, geotropismo,

