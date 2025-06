Consumare un pasto nei cruciverba: la soluzione è Cenare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Consumare un pasto' è 'Cenare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENARE

Altre soluzioni: DESINARE

Curiosità e Significato di Cenare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cenare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cenare.

Perché la soluzione è Cenare? Cenare significa consumare un pasto serale, di solito la cena, in compagnia o da soli, preparandosi per il riposo notturno. È un momento di relax e convivialità, che segna la fine della giornata. Quindi, quando si dice cenare, si fa riferimento all'atto di mangiare l'ultimo pasto quotidiano, un'abitudine condivisa in molte culture.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nutrirsi di seraConsumare il terzo pastoMangiare di seraConsumare il pasto seraleConsumare il pasto più importanteConsumare il pasto principale

Come si scrive la soluzione Cenare

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N T O T E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORRENTE" TORRENTE

