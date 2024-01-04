Chi firma dietro l assegno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi firma dietro l assegno' è 'Giratario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIRATARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi firma dietro l assegno" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi firma dietro l assegno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Giratario? Il giratario è chi appone la propria firma sul retro di un assegno, assumendo la responsabilità di trasferirne il possesso e garantire il pagamento. Questa persona può essere un soggetto che cede o riceve il denaro, facilitando la circolazione del titolo di credito. La sua firma rappresenta un impegno per il debitore di pagare o per l'assegno di essere trasferibile.

Chi firma dietro l assegno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Giratario

Quando la definizione "Chi firma dietro l assegno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi firma dietro l assegno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Giratario:

G Genova I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi firma dietro l assegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

