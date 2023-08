Hanno combattuto in Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno combattuto in Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARINES

Significato/Curiosita : Hanno combattuto in iraq

Riferimento. la guerra in iraq (o seconda guerra del golfo) è stato un conflitto bellico iniziato il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'iraq da parte di una... Anche conosciuto in italiano come "corpo dei marine" o semplicemente "marines", è la componente della fanteria di marina degli stati uniti facente parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

