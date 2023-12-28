Ci sono quelli erratici

SOLUZIONE: MASSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ci sono quelli erratici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci sono quelli erratici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Massi? I massi sono grandi frammenti di roccia che si staccano dal monte o dalla parete rocciosa. La loro presenza può essere dovuta a processi naturali come l'erosione o a eventi come terremoti o frane. Alcuni massi si muovono in modo imprevedibile, spostandosi senza una direzione fissa, creando situazioni di rischio per chi si trova nelle vicinanze. La loro instabilità può rappresentare una minaccia per l'ambiente e le persone, rendendo importante monitorarli e prevenirne i pericoli.

Per risolvere la definizione "Ci sono quelli erratici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci sono quelli erratici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Massi:

M Milano A Ancona S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci sono quelli erratici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

