La Soluzione ♚ Il secolo XIX La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il secolo XIX. OTTOCENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il secolo xix: Il XIX secolo (diciannovesimo secolo), detto anche Ottocento o '800, è il secolo che inizia nell'anno 1801 e termina nell'anno 1900 incluso. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il XIX secolo (diciannovesimo secolo), detto anche Ottocento o '800, è il secolo che inizia nell'anno 1801 e termina nell'anno 1900 incluso. Ottocento ( approfondimento) m inv (storia) , (letteratura) , (pittura) il XIX secolo Sillabazione Ot | to | cèn | to Pronuncia IPA: /otto'tnto/ Etimologia / Derivazione composto da otto e cento Sinonimi diciannovesimo secolo Parole derivate ottocentista Termini correlati Duecento, Trecento, Quattrocento, Cinquecento, Seicento, Settecento, Novecento Altre Definizioni con ottocento; secolo; Il secolo del Risorgimento; Il secolo di Garibaldi; Il della Francesca autore di capolavori nel XV secolo; Il porto fatto costruire da Temistocle nel V secolo aC;

La risposta a Il secolo XIX

OTTOCENTO

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Il secolo XIX' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.