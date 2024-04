La Soluzione ♚ Risiedeva nel Cremlino La definizione e la soluzione di 3 lettere: Risiedeva nel Cremlino. ZAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Risiedeva nel cremlino: Sostantivo Significato e Curiosità su zar ( approfondimento) m inv (forestierismo) (storia) (politica) appellativo del sovrano in Russia fino alla sua soppressione durante la rivoluzione d'ottobre letteralmente sottratti alle famiglie, ai tempi dello zar , molti giovani venivano forzati ad essere soldati ed a combattere

anche per la sua popolarità, Vladimir Putin è stato chiamato "l'ultimo zar " Sillabazione zar Pronuncia IPA: /'tsar/ Etimologia / Derivazione dal latino Caesar cioè "Cesare" Citazione Sinonimi imperatore, sovrano, monarca, re

