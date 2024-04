La definizione e la soluzione di 4 lettere: Può vedere doppio. EBRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'Ebro (Ebre in catalano) è il più grande fiume spagnolo ed il secondo della penisola iberica (dopo il Tago). La sua lunghezza, misurata dalla sorgente del fiume Hijar, sulla Peña Labra (Cordigliera Cantabrica), è di 930 km ed il suo bacino ha 83.093 km² di superficie. Tradizionalmente, tuttavia, la sorgente si fissa a circa 1.000 s.l.m. in località Fontibre, presso Reinosa, dove una modesta risorgiva (circa 1 m³/s) con un cippo segnala la sorgente: da qui alla foce la lunghezza è di 910 km. Sfocia in un ampio delta nel Mar Mediterraneo, una trentina di chilometri a sud-est della città di Tortosa, in provincia di Tarragona.

ebbro m sing

(senso figurato) (spregiativo) che ha l'intelletto annebbiato (senso figurato) (per estensione) infiammato da alcunché (senso figurato) colmo e soddisfatto

Sillabazione

èb | bro

Pronuncia

IPA: /'bbro/

Etimologia / Derivazione

dal latino ebrius

Sinonimi

ubriaco, brillo, alticcio, avvinazzato

( popolare ) sbronzo

sbronzo ( senso figurato ) (per un'emozione,un sentimento) turbato, stordito, offuscato

turbato, stordito, offuscato esaltato, inebriato, agitato, entusiasta, euforico, esultante, rapito, fuori di sé, folle

(senso figurato) eccitato, euforico

Contrari

astemio, sobrio

(senso figurato) controllato, equilibrato, calmo, depresso, indifferente, apatico, lucido

Parole derivate

ebrietà, ebbrietà

Varianti

(raro) ebro

