La Soluzione ♚ Pira ardente La definizione e la soluzione di 4 lettere: Pira ardente. ROGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pira ardente: Il rogo di Primavalle è stato un attacco, con finalità di incendio doloso compiuto da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio nel quartiere popolare di Primavalle a Roma il 16 aprile 1973. Nell'incendio persero la vita Virgilio e Stefano Mattei rispettivamente di 22 e 10 anni, figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano. Furono condannati a 18 anni di reclusione, per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario - con pena prescritta - tre esponenti dell'organizzazione Potere Operaio, tra cui Achille Lollo, che solo nel 2005 ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il rogo di Primavalle è stato un attacco, con finalità di incendio doloso compiuto da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio nel quartiere popolare di Primavalle a Roma il 16 aprile 1973. Nell'incendio persero la vita Virgilio e Stefano Mattei rispettivamente di 22 e 10 anni, figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano. Furono condannati a 18 anni di reclusione, per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario - con pena prescritta - tre esponenti dell'organizzazione Potere Operaio, tra cui Achille Lollo, che solo nel 2005 ... rogo ( approfondimento) m (pl.: roghi) (storia) (sociologia) cumulo di legna su cui si bruciavano i condannati a morte nei secoli passati (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale rogo prima persona singolare dell'indicativo presente di rogare Sillabazione ro | go Pronuncia IPA: /'rgo/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino rogus

(voce verbale) vedi rogare Sinonimi (letterario) pira

pira (per estensione) fuoco, falò, incendio, fiamma Altre Definizioni con rogo; pira; ardente; Un incendio indomabile; I sudditi di Teodorico; Canta Di quella pira; Ardente desiderio avidità; La più ardente seguace di Garibaldi;

La risposta a Pira ardente

ROGO

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Pira ardente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.