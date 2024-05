La Soluzione ♚ Canta Di quella pira La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANRICO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Canta Di quella pira. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Canta di quella pira: Nell'esecuzione della "pira" da trovatore (al met e a firenze nel 1991), pavarotti ricorreva all'abbassamento di mezzo tono per evitare i due "do" di tradizione:... Manrico Gammarota (Barletta, 8 ottobre 1955 – Palo del Colle, 10 febbraio 2015) è stato un attore, regista e autore televisivo italiano, vincitore del premio Persefone nel 2009 come miglior attore.

