Non mancanti di nulla - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : INTERI

Significato/Curiosità : Non mancanti di nulla

"Interi" si riferisce a qualcosa che non è mancante di nulla, ma è completo e intatto. Questo termine può essere usato in diversi contesti, come per descrivere una persona o una famiglia che ha tutto ciò di cui ha bisogno per vivere in modo soddisfacente. Può anche riferirsi a oggetti o cose che non hanno parti mancanti o danneggiate. Inoltre, "interi" può essere usato in senso figurato per indicare che qualcosa è completo e ben equilibrato, come un'idea o un piano che non ha lacune o incongruenze. In generale, "interi" esprime un senso di completezza e pienezza.

