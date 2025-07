Località presso Portofino nei cruciverba: la soluzione è Recco

RECCO

Curiosità e Significato di Recco

Perché la soluzione è Recco? Recco è una pittoresca località situata nei pressi di Portofino, famosa per il suo delizioso focaccia e le sue splendide spiagge. Situata sulla riviera ligure, è apprezzata sia per il mare che per il centro storico ricco di fascino. Una meta ideale per chi cerca relax e tradizione in un contesto mozzafiato.

Come si scrive la soluzione Recco

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

