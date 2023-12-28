Foto 5 Una gita a 4788 Polonia |

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Foto 5 Una gita a 4788 Polonia |' è 'Mercato Dei Tessuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foto 5 Una gita a 4788 Polonia |". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mercato Dei Tessuti? Un mercato dei tessuti in Polonia rappresenta un luogo vivace dove si scambiano stoffe di ogni tipo, spesso visitato durante gite per scoprire tradizioni locali e prodotti artigianali. È un punto di incontro tra venditori e acquirenti, offrendo un'ampia varietà di materiali che riflettono la cultura e l'artigianato del paese. Durante una visita, si può ammirare la ricchezza dei colori e delle texture, vivendo un'esperienza autentica e suggestiva.

