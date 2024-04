La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ha fissazioni patologiche. PARANOICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il disturbo paranoide è un disturbo di personalità caratterizzato da diffidenza e sospettosità che spingono a interpretare le motivazioni degli altri sempre come malevole per la propria persona o per le persone a cui il paranoico vuole bene (figli, genitori, famigliari...). Gli individui che maturano questa struttura di personalità sono dominati in maniera rigida e pervasiva da pensieri fissi di persecuzione, timori di venir danneggiati, paura continua di subire un tradimento anche da persone amate, senza che però l'intensità di tali pensieri raggiunga caratteri deliranti. L'"esame di realtà" rimane, infatti, intatto. Secondo la prospettiva ...

paranoico m sing

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) che è inerenete alla paranoia

Sillabazione

pa | ra | nòi | co

Pronuncia

IPA: /para'niko/

Etimologia / Derivazione

deriva da paranoia dal greco paa cioè "follia"

Citazione

Sinonimi

(senso figurato) maniaco, fissato, ossessionato, pazzo, folle, demente, alienato

Contrari

(senso figurato) sano di mente, equilibrato

Parole derivate