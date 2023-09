Disporsi in ordine di battaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disporsi in ordine di battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCHIERARSI

Significato/Curiosita : Disporsi in ordine di battaglia

Significati, vedi battaglia di caporetto (disambigua). coordinate: 46°12'52n 13°38'33e / 46.214444°n 13.6425°e46.214444; 13.6425 la battaglia di caporetto... Tarda repubblica romana. nella guerra civile tra cesare e pompeo, preferì schierarsi con quest'ultimo. era figlio di gneo domizio enobarbo, e viene citato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

