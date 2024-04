La Soluzione ♚ Consultarsi sul da fare La definizione e la soluzione di 12 lettere: Consultarsi sul da fare. CONSIGLIARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Consultarsi sul da fare: Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata è un film del 1971, diretto da Luigi Zampa, interpretato da Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Verbo Intransitivo pronominale Significato e Curiosità su: Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata è un film del 1971, diretto da Luigi Zampa, interpretato da Alberto Sordi e Claudia Cardinale. consigliarsi (vai alla coniugazione) chidere consigli Sillabazione con | si | gliàr | si Pronuncia IPA: /konsi'arsi/ Etimologia / Derivazione vedi consigliare Sinonimi consultarsi, chiedere suggerimenti, domandare un parere

confrontarsi Termini correlati consigliare, consiglio Altre Definizioni con consigliarsi; consultarsi; fare; Si usava per fare il punto; Anima chi si dà da fare; Così è come speriamo siano le persone con cui abbiamo a che fare;

La risposta a Consultarsi sul da fare

CONSIGLIARSI

