La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un affiliato alla setta. ADEPTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine adepto (rara la variante adetto) trae origine dal latino adeptus, participio perfetto del verbo adipsci nel significato di "conseguire", ed è attestato nella lingua italiana dal 1739 attraverso il francese adepte. Viene oggi utilizzato per indicare genericamente il seguace di un'ideologia, il discepolo di una dottrina (religiosa soprattutto, ma anche filosofica o politica), chi è entrato a far parte di una setta, associazione o comunità. In senso figurato, può essere usato come sinonimo di seguace, fedele, affiliato e simili.Più nello specifico, il suo significato si avvicina a quello di "iniziato"; infatti, richiamandosi ...

adepto ( approfondimento) m sing

seguace di una setta





Sillabazione

a | dèp | to

Pronuncia

IPA: /a'dpto/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale adeptus, participio passato di adipisci cioè "conseguire"

Sinonimi

iniziato, seguace, membro, fedele, associato, aderente, affiliato, proselito, discepolo

(spregiativo) accolito, sgherro

Contrari

estraneo, profano

Termini correlati

fedele, discepolo

