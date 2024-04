La Soluzione ♚ Gli affiliati ad una setta

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ADEPTI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Gli affiliati ad una setta: Cui saranno riconosciuti responsabili charles manson e alcuni affiliati alla sua setta: perdono la vita 5 persone, tra cui la giovane moglie del regista... Il termine adepto (rara la variante adetto) trae origine dal latino adeptus, participio perfetto del verbo adipsci nel significato di "conseguire", ed è attestato nella lingua italiana dal 1739 attraverso il francese adepte. Viene oggi utilizzato per indicare genericamente il seguace di un'ideologia, il discepolo di una dottrina (religiosa soprattutto, ma anche filosofica o politica), chi è entrato a far parte di una setta, associazione o comunità. In senso figurato, può essere usato come sinonimo di seguace, fedele, affiliato e simili. Più nello specifico, il suo significato si avvicina a quello di "iniziato"; infatti, richiamandosi ...

Altre Definizioni con adepti; affiliati; setta;