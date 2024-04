La Soluzione ♚ Volano sui binari La definizione e la soluzione di 9 lettere: Volano sui binari. AEROTRENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Volano sui binari: Una sospensione pneumatica è un tipo di sospensione del veicolo alimentata da una pompa elettrica ad aria o da un compressore a motore. Il compressore pompa l'aria in un soffietto flessibile, di solito in gomma rinforzata. La pressione dell'aria gonfia il mantice e solleva il telaio dal perno. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una sospensione pneumatica è un tipo di sospensione del veicolo alimentata da una pompa elettrica ad aria o da un compressore a motore. Il compressore pompa l'aria in un soffietto flessibile, di solito in gomma rinforzata. La pressione dell'aria gonfia il mantice e solleva il telaio dal perno. aerotreno m sing (pl.: aerotreni) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) treno ad alta velocità che si muove per mezzo di impulsi elettromagnetici oppure su un cuscino d'aria lungo le rotaie Sillabazione ae | ro | trè | no Pronuncia IPA: /aero'trno/ Etimologia / Derivazione da aero- e treno Altre Definizioni con aerotreni; volano; binari; Volano con ali non proprie; Volano in Paradiso; Occasione in cui volano pugni; Uscita dai binari; Uscite dai binari; Cerca altre soluzioni cruciverba

