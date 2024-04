La definizione e la soluzione di 5 lettere: È vasto quello del Po. DELTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In matematica, la funzione delta di Dirac, anche detta impulso di Dirac, distribuzione di Dirac o funzione d, è una distribuzione la cui introduzione formale ha spianato la strada per lo studio della teoria delle distribuzioni. Introdotta da Paul Dirac, anche se già presente nei lavori di Oliver Heaviside, è una funzione generalizzata che dipende da un parametro reale in modo tale che sia nulla per tutti i valori del parametro ad eccezione dello zero, ed il suo integrale sul parametro tra -8{\displaystyle -\infty } e +8{\displaystyle +\infty } sia uguale a 1{\displaystyle 1}. Viene utilizzata per rappresentare approssimativamente fenomeni ...

delta ( approfondimento)

quarta lettera dell'alfabeto greco antico , d (geografia) foce di un fiume che giunge in mare per mezzo di depositi alluvionali

Sillabazione

dèl | ta

Pronuncia

IPA: /'dlta/

Etimologia / Derivazione

dal greco dta ossia "delta"

Sinonimi

foce ramificata

Contrari

estuario

