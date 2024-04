La Soluzione ♚ Si usano per recingere La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si usano per recingere. RETI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si usano per recingere: I Reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e paleoeuropea, stanziata nelle Alpi Centro-orientali, tra Italia e Austria, la cui cultura materiale è identificata con la facies di Fritzens-Sanzeno della seconda età del ferro, in continuità con la precedente cultura di Luco-Meluno sviluppatasi tra la fine dell'età del bronzo e la prima età del ferro.La civiltà retica aveva come epicentro l'attuale Trentino o comunque in generale tutto il Tirolo storico, sviluppandosi in tutta l'area prealpina veneta (Veronese, Vicentino, Trevigiano), nel Feltrino e nel Bellunese e infine allargandosi al di là delle Alpi fino ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e paleoeuropea, stanziata nelle Alpi Centro-orientali, tra Italia e Austria, la cui cultura materiale è identificata con la facies di Fritzens-Sanzeno della seconda età del ferro, in continuità con la precedente cultura di Luco-Meluno sviluppatasi tra la fine dell'età del bronzo e la prima età del ferro.La civiltà retica aveva come epicentro l'attuale Trentino o comunque in generale tutto il Tirolo storico, sviluppandosi in tutta l'area prealpina veneta (Veronese, Vicentino, Trevigiano), nel Feltrino e nel Bellunese e infine allargandosi al di là delle Alpi fino ... reti f pl plurale di rete Sillabazione ré | ti Etimologia / Derivazione vedi rete Sinonimi ( senso figurato ) trappole, macchinazioni, tranelli, organizzazioni, sistemi

trappole, macchinazioni, tranelli, organizzazioni, sistemi (sport) , (calcio) gol Altre Definizioni con reti; usano; recingere; Attrarre con lusinghe; Estremamente riservato; Possono celebrare Messa; Li usano i bambini per dipingere; I segni che i Russi usano per scrivere; Si usano per prendere certe questioni delicate; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si usano per recingere

RETI

R

E

T

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Si usano per recingere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.