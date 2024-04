La Soluzione ♚ Fughe in massa

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESODI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fughe in massa: Occupata dagli alleati a sud, benito mussolini, per evitare ribellioni o fughe di massa ed ingrossare il più possibile le file dei soldati della repubblica... Questo articolo elenca le espulsioni, le crisi come rifugiati e altre forme di deportazione che hanno colpito gli Ebrei nel corso dei secoli.

