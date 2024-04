La Soluzione ♚ La terra del fandango La definizione e la soluzione di 9 lettere: La terra del fandango. ANDALUSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La terra del fandango: L'Andalusìa (in spagnolo: Andalucía) è una delle diciassette comunità autonome della Spagna. È composta da otto province: Almería, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia, capoluogo della comunità autonoma dell'Andalusia. È la più popolata comunità autonoma della Spagna con 8 538 376 abitanti (2023) e la seconda più estesa, il che, unito alla sua storia e alla sua cultura, le conferiscono un peso piuttosto significativo all'interno della Nazione spagnola. Situata nel sud-ovest dell'Europa, è delimitata a ovest dalla Repubblica del Portogallo; a sud dall'Oceano Atlantico, dal Mar Mediterraneo, dal Mare di Alborán e dal ... Nome proprio Significato e Curiosità su: L'Andalusìa (in spagnolo: Andalucía) è una delle diciassette comunità autonome della Spagna. È composta da otto province: Almería, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia, capoluogo della comunità autonoma dell'Andalusia. È la più popolata comunità autonoma della Spagna con 8 538 376 abitanti (2023) e la seconda più estesa, il che, unito alla sua storia e alla sua cultura, le conferiscono un peso piuttosto significativo all'interno della Nazione spagnola. Situata nel sud-ovest dell'Europa, è delimitata a ovest dalla Repubblica del Portogallo; a sud dall'Oceano Atlantico, dal Mar Mediterraneo, dal Mare di Alborán e dal ... Andalusia ( approfondimento) f (toponimo) regione del sud della Spagna, con capoluogo Siviglia Sillabazione An | da | lu | sì | a Etimologia / Derivazione deriva da andaluso a sua volta da Al-Andalus, probabilmente nome arabo di Atlantide Pronuncia IPA: /andalu'zia/ Altre Definizioni con andalusia; terra; fandango; Relativo a una terra di colore giallo-bruno; Terra di foche e trichechi; La rude terra dei pionieri; Si ripetono nel fandango; Cerca altre soluzioni cruciverba

ANDALUSIA

