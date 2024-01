La definizione e la soluzione di: Un cantante che riempie gli stadi con i suoi concerti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Di concerti della cantautrice statunitense beyoncé, a supporto del suo settimo album in studio renaissance. la cantante torna ad esibirsi negli stadi dopo...

La popstar (o pop star) è un cantante (o un musicista) di musica pop di successo, famoso al punto da poter essere considerato un'icona del suo genere musicale.

Le popstar con più successo e fama fino ad oggi sono state Michael Jackson e Madonna (cantante) chiamati ancora oggi nella cultura popolare "re e regina del pop". Il termine popstar tuttavia è riferito anche alle giovani icone come Britney Spears ("principessa del pop"), Lady Gaga, Miley Cyrus, Rihanna, One Direction, Katy Perry, Ariana Grande, Taylor Swift, Girls' Generation riconosciute mondialmente come popstar per il successo delle loro canzoni in classifica, fanbase molto vasti (per esempio, gli swifties per Taylor Swift, i B-Army di Britney Spears, i Little Monsters di Lady Gaga, i KatyCats di Katy Perry, gli Smilers per Miley Cyrus e gli Arianators di Ariana Grande).

Italiano

Sostantivo

star f inv

(forestierismo) anglicismo con il significato di personaggio del mondo dell'intrattenimento, dello sport e talora della cultura che ha ottenuto ampia notorietà: "star del cinema", "star dello sport" (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: 'star

Etimologia / Derivazione

dall'inglese star che significa "stella" nel senso figurato di persona famosa

Sinonimi

attore celebre, attrice celebre, diva, divo, stella, vedette, personaggio, personalità, asso, campione, fuoriclasse, fenomeno

Contrari

comparsa

Parole derivate

archistar, destarizzarsi , popstar

Termini correlati

standing ovation

Iponimi

guest star, pop star, pornostar, rockstar, star system, starlet, superstar

Proverbi e modi di dire