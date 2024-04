La Soluzione ♚ La sferetta medicinale La definizione e la soluzione di 7 lettere: La sferetta medicinale. PILLOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La sferetta medicinale: La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. Si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta percentuale di efficacia. Sostantivo Significato e Curiosità su: La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. Si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta percentuale di efficacia. pillola ( approfondimento) f sing (pl.: pillole) (medicina) (farmacologia) preparazione farmaceutica per uso orale, di consistenza solida e di forma simile ad una sfera, destinata ad essere ingerita senza masticazione (senso figurato) riassunto Sillabazione pìl | lo | la Pronuncia IPA: /'pillola/ Etimologia / Derivazione dal latino pilula o pillula cioè "pallottolina", diminutivo di pila ossia "palla" Sinonimi cachet, capsula, compressa, confetto, medicina, pasticca, pastiglia

(di medicinale) cialda, bolo

cialda, bolo anticoncezionale, antifecondativo, contraccettivo

(senso figurato) amarezza, botta, colpo, contrarietà, difficoltà, dispiacere, fastidio, grana, rospo

Contrari (senso figurato) gioia, piacere, soddisfazione Parole derivate pillola del giorno dopo Termini correlati pasticca Alterati ( diminutivo ) pilloletta, pillolina

pilloletta, pillolina pillora Proverbi e modi di dire indorare la pillola

