La Soluzione ♚ Scoscesi franati La definizione e la soluzione di 8 lettere: Scoscesi franati. DIRUPATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scoscesi franati: Il Monte Toc è una montagna delle Prealpi Carniche alta 1.921 m. Situato sul confine tra la il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, tra la valle del Piave e la valle del Vajont (Alta Valcellina). È divenuto tristemente famoso per il disastro del Vajont: il 9 ottobre 1963 una colossale frana cadde dai fianchi dirupati del monte nel lago artificiale sottostante, straripando oltre la diga del Vajont, distruggendo diverse frazioni di Erto e Casso e Longarone e provocando 1917 morti. Voce verbale Significato e Curiosità su: Il Monte Toc è una montagna delle Prealpi Carniche alta 1.921 m. Situato sul confine tra la il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, tra la valle del Piave e la valle del Vajont (Alta Valcellina). È divenuto tristemente famoso per il disastro del Vajont: il 9 ottobre 1963 una colossale frana cadde dai fianchi dirupati del monte nel lago artificiale sottostante, straripando oltre la diga del Vajont, distruggendo diverse frazioni di Erto e Casso e Longarone e provocando 1917 morti. dirupati participio passato maschile plurale di dirupare Etimologia / Derivazione vedi dirupare Altre Definizioni con dirupati; scoscesi; franati; Luoghi scoscesi e dirupati; Ripidi molto scoscesi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Scoscesi franati

DIRUPATI

D

I

R

U

P

A

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Scoscesi franati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.