La Soluzione ♚ Si scambia a Capodanno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si scambia a Capodanno. AUGURIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si scambia a capodanno: L'àugure (dal latino augur, all'accusativo augurem) era un sacerdote dell'antica Roma che aveva il compito di interpretare la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli, a partire dalla loro tipologia, dalla direzione del loro volo, dal fatto che volassero da soli o in gruppo e dal tipo di versi che emettevano. Questa figura era già nota alla cultura etrusca, come dimostra la Tomba degli Àuguri a Tarquinia, e a quella greca.L'àugure aveva un bastone ricurvo a forma di punto interrogativo: il lituo. La loro carica era a vita ed erano molto venerati, al punto che per chi li offendeva era prevista la pena di morte. Sostantivo augurio ( approfondimento) m sing (pl.: auguri) auspicio, espresso nei confronti di una o più persone, che può essere positivo o negativo per il suo o per il loro futuro ti faccio l'augurio di trovare lavoro

vi faccio l'augurio di non vedervi più (In forma plurale) formula di buon auspicio usata durante le ricorrenze Oggi è il vostro anniversario auguri !

Auguri di Buon Natale! (storia) presagio dedotto dall'augure Sillabazione au | gù | rio Pronuncia IPA: /au'gurjo/ Etimologia / Derivazione dal latino augurium, per i romani significava la divinazione del futuro attraverso il canto oppure il volo degli uccelli Sinonimi voto, desiderio, speranza

auspicio, segno, presagio, presentimento, previsione, indizio, pronostico, oroscopo

(letterario) vaticinio Contrari malaugurio, maledizione, iettatura Termini correlati festa, compleanno, matrimonio, candele Altre Definizioni con augurio; scambia; capodanno; Cattivo presagio; Un buon auspicio per il futuro; Ci se lo scambia nel basket e nel calcio; Si scambia incontrandosi; Si scambiano a Capodanno; La capitale in cui si tiene il concerto di Capodanno; Cerca altre soluzioni cruciverba

AUGURIO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Si scambia a Capodanno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.