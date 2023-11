La definizione e la soluzione di: La capitale in cui si tiene il concerto di Capodanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

in campo san fantin, è oggi il principale teatro lirico di venezia, nonché uno dei più prestigiosi al mondo. ogni anno tiene il tradizionale concerto... Vienna (in tedesco Wien, /vi:n/, in austro-bavarese Wean, in ungherese Bécs, in sloveno Dunaj) è la capitale dell'Austria e allo stesso tempo uno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

