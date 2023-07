Parti mobili dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti mobili dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALETTONI

Superficie non portante di un aereo. solitamente è formato da due parti, una fissa chiamata stabilizzatore, ed una mobile chiamata equilibratore. sono... Da permettere all'aeromobile lo spostamento sull'asse di rollio. i due alettoni sono collegati tra loro in modo che quando uno si abbassa l'altro si alza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

