La regione di Breslavia

Nome proprio

Significato e Curiosità su: La Slesia (in slesiano Slonsk lonsk; in polacco: Slask; in antico polacco Slazsk[o]; in tedesco: Schlesien; in ceco: Slezsko; in slovacco Sliezsko; in tedesco slesiano Schläsing; in lusaziano superiore Šleska; in lusaziano inferiore Šlazynska; in latino Silesia) è una regione storica dell'Europa centrale, appartenente oggi per la maggior parte alla Polonia e in misura minore alla Repubblica Ceca e alla Germania.

Slesia ( approfondimento) f

(toponimo) (geografia) regione storico-geografica dell'Europa orientale, situata nella parte sudoccidentale della Polonia

Sillabazione

Slè | si | a

Etimologia / Derivazione

Dal protoslavo Sleza

