Bagna Breslavia

Home / Soluzioni Cruciverba / Bagna Breslavia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Bagna Breslavia' è 'Oder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODER

Perché la soluzione è Oder? Bagna Breslavia, conosciuta anche come Oder, è un fiume europeo che attraversa la Polonia e la Germania, formando un importante corso d'acqua. La sua presenza influisce sui territori circostanti, contribuendo alla formazione di zone umide e al mantenimento degli ecosistemi locali. La voce Oder rappresenta un elemento naturale di grande rilevanza storica, economica e ambientale, collegando le regioni lungo il suo percorso e favorendo il commercio e la biodiversità. La sua importanza si riflette nella sua lunga storia e nel ruolo che svolge oggi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bagna Breslavia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Bagna Breslavia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oder

La definizione "Bagna Breslavia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bagna Breslavia" conferma che la soluzione 'Oder' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oder

O Otranto D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bagna Breslavia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oder' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Bagna la Francoforte più a estSfocia nel mar BalticoIl fiume di BreslaviaIl fiume che bagna Stettino e BreslaviaBagna Francia e GermaniaBagna parte del ChiantiIl fiume che bagna OltenBagna la località natale di Shakespeare