Si raggiungono da Milazzo

Le isole Eolie (ìsuli Eoli in siciliano), dette anche isole Lipari, sono un arcipelago appartenente all'arco Eoliano situato nel mar Tirreno meridionale, a nord della costa siciliana, fanno parte della città metropolitana di Messina. Dal 2000 sono patrimonio dell'UNESCO. Di origine vulcanica, l'arcipelago comprende i due vulcani attivi di Stromboli e Vulcano e vari fenomeni di vulcanismo secondario. L'arcipelago è una destinazione turistica molto popolare, poiché attrae fino a 600.000 visitatori annuali.

vulcano ( approfondimento) m sing (pl.: vulcani) (geologia) spaccatura della crosta terrestre attraverso la quale risale e fuoriesce, nel corso di una eruzione e di altri fenomeni di varia natura, del magma incandescente sotto forma di lava, spesso unita ad altre sostanze (quali: zolfo, pomice, cenere, lapilli e gas) (geologia) cono di lava solidificata e altri materiali che formano, in tempi più o meno brevi, una montagna anche di elevata altitudine i vulcani emettono anche sostanze semi-tossiche (senso figurato) persona molto attiva è un vulcano di idee Sillabazione vul | cà | no Pronuncia IPA: /vul'kano/ Etimologia / Derivazione ( spaccatura della crosta ) dal nome latino del dio Vulcano

) dal nome latino del dio Vulcano (cono di lava) dal nome di un'isola vulcanica delle Eolie Parole derivate (spaccatura della crosta) stratovulcano, vulcanologia, vulcanologo, vulcanico, subvulcano, vulcanismo Termini correlati isola, montagna, seamount, vetta

(spaccatura della crosta) lava, magma Alterati (diminutivo) vulcanetto Proverbi e modi di dire essere un vulcano

EOLIE

