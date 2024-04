La Soluzione ♚ Un ragazzino piuttosto irrequieto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un ragazzino piuttosto irrequieto. BIRBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un ragazzino piuttosto irrequieto: Baby Birba - Un giorno in libertà (Baby's Day Out) è un film commedia del 1994. Il regista è Patrick Read Johnson ed è prodotto dalla 20th Century Fox, da Richard Vane e John Hughes che ne ha curato anche la sceneggiatura. Sostantivo Significato e Curiosità su: Baby Birba - Un giorno in libertà (Baby's Day Out) è un film commedia del 1994. Il regista è Patrick Read Johnson ed è prodotto dalla 20th Century Fox, da Richard Vane e John Hughes che ne ha curato anche la sceneggiatura. birba f sing (pl.: birbe) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione bìr | ba Pronuncia IPA: /'birba/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi birbante, briccone, furbo, birbaccione, imbroglione, furfante, canaglia, farabutto, mascalzone, malfattore, manigoldo, truffatore, brigante, furbacchione

(scherzoso) birichino, monello, discolo, ragazzaccio Contrari galantuomo

BIRBA

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Un ragazzino piuttosto irrequieto' è.