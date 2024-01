La definizione e la soluzione di: Briccone furfante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Con romanzo picaresco (dallo spagnolo pícaro, briccone, furfante, che compare per la prima volta nella farsa salamantina di bartolomé palau come picaro...

Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga (Peter Rabbit 2: The Runaway) è un film del 2021 diretto da Will Gluck.

Il film è il sequel del film Peter Rabbit, a sua volta basato sull'omonimo personaggio protagonista dei racconti di Beatrix Potter.

Italiano

Sostantivo

birbante m e f sing (pl.: birbanti)

persona che conduce vita poco onesta, scaltro e insieme malvagio. (scherzoso) sinonimo di birichino Quante me ne combina, quel birbante di tuo nipote; Quel birbante me l’ha fatta"; ah, birbante t’ho colto finalmente!

Sillabazione

bir | bàn | te

Pronuncia

IPA: /bir'bante/

Etimologia / Derivazione

deriva da birba

Sinonimi

briccone, birbone, furbo, birbaccione, imbroglione, furfante, canaglia, farabutto, mascalzone, malfattore, manigoldo, truffatore, brigante, furbacchione

(scherzoso) monello, discolo, ragazzaccio, birba

Contrari

galantuomo

(senso figurato) angelo, tesoro

Parole derivate