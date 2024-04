La definizione e la soluzione di 6 lettere: Premesso a un vocabolo indica falsità. PSEUDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: In matematica, e in particolare in algebra lineare, la matrice pseudo-inversa, o pseudo-inversa di Moore-Penrose, di una matrice data A{\displaystyle A} si indica con A+{\displaystyle A^{+}} ed è la generalizzazione della matrice inversa al caso in cui A{\displaystyle A} non sia quadrata. La matrice pseudo-inversa interviene nella soluzione del problema dei minimi quadrati.

primo elemento di parole composte di origine greca o di formazione moderna, dal gr. pseudo-, da pseudés 'falso' (affine a psêudos 'menzogna', pséudesthai 'mentire'); vale generalmente 'falso' (pseudonimo); in taluni casi indica affinità fittizia, analogia esteriore (pseudoparalisi, pseudomembrana, pseudoconcetto).