Il vocabolo che indica una cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vocabolo che indica una cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SOSTANTIVO

Significato/Curiosita : Il vocabolo che indica una cosa

È un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenza, omertà, riti d'iniziazione e miti fondativi. secondo il significato estensivo... Citazioni di o su sostantivo wikizionario contiene il lemma di dizionario «sostantivo» wikiversità contiene risorse su sostantivo (en) sostantivo, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il vocabolo che indica una cosa : vocabolo; indica; cosa; L origine di un vocabolo ; Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale; Un vocabolo come ossesso o radar; Il significato originario di un vocabolo ; Un vocabolo che indica il saper perfettamente; Sono indica ti sul bugiardino dei farmaci; indica l alcalinità o l acidità di una soluzione; indica re per la carica; Si usa per indica re che c è il timoniere; Nel flipper indica un interruzione; Il Jack del film Qualcosa è cambiato; cosa tralasciata o taciuta; Una strada faticosa ; La cosa di Tacito; Ogni cosa ;

Cerca altre Definizioni