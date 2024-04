La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il più famoso Ringo. STARR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Sir Ringo Starr, pseudonimo di Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un cantautore, batterista, polistrumentista, compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles, per i quali ha anche composto due canzoni (Don't Pass Me By e Octopus's Garden) ed è stato, inoltre, coautore di alcuni altri brani. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha intrapreso una carriera individuale sia come musicista sia come attore cinematografico. Da appassionato di pittura, dipinge e sovvenziona molti premi nazionali inglesi. Nel 2011 è stato classificato quattordicesimo nella ...

star f inv

(forestierismo) anglicismo con il significato di personaggio del mondo dell'intrattenimento, dello sport e talora della cultura che ha ottenuto ampia notorietà: "star del cinema", "star dello sport" (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: 'star

Etimologia / Derivazione

dall'inglese star che significa "stella" nel senso figurato di persona famosa

Sinonimi

attore celebre, attrice celebre, diva, divo, stella, vedette, personaggio, personalità, asso, campione, fuoriclasse, fenomeno

Contrari

comparsa

Parole derivate

archistar, destarizzarsi , popstar

Termini correlati

standing ovation

Iponimi

guest star, pop star, pornostar, rockstar, star system, starlet, superstar

Proverbi e modi di dire