La Soluzione ♚ Piccola scheggia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Piccola scheggia. SCAGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piccola scheggia: La scaglia, in zoologia, è una piccola lamella rigida che origina dalla pelle di alcuni animali a scopo protettivo. È tipica dei pesci e si differenzia da quella dei rettili detta più propriamente squama. Le scaglie sono abbastanza comuni e si sono evolute diverse volte con varie strutture e funzioni. Nei lepidotteri (farfalle e falene) ricoprono le ali conferendo loro le varie colorazioni. Sostantivo Significato e Curiosità su: La scaglia, in zoologia, è una piccola lamella rigida che origina dalla pelle di alcuni animali a scopo protettivo. È tipica dei pesci e si differenzia da quella dei rettili detta più propriamente squama. Le scaglie sono abbastanza comuni e si sono evolute diverse volte con varie strutture e funzioni. Nei lepidotteri (farfalle e falene) ricoprono le ali conferendo loro le varie colorazioni. scaglia ( approfondimento) f (pl.: scaglie) (zoologia) (ittiologia) ciascuna delle formazioni lamellari, di natura connettivale e formate quasi interamente da tessuto osseo e dentina, che ricoprono e proteggono il corpo dei pesci. Più propriamente squama. (per estensione) frammento, scheggia sottile di vario materiale (antico) insieme di rottami di ferro con cui si caricavano a mitraglia le artiglierie Voce verbale scaglia terza persona singolare dell'indicativo presente di scagliare seconda persona singolare dell'imperativo presente di scagliare Sillabazione scà | glia Pronuncia IPA: /'skaa/ Etimologia / Derivazione dall’antico francese escailhe ‘squama; guscio d’uovo, buccia di noce, scheggia’, che è dal francone *skalja ‘guscio; squama’, da cui l’olandese schil ‘buccia, scorza’; cfr. inglese shell ‘guscio’ Sinonimi (di pesci, rettili) squama

squama (di oggetto, alimento) pezzo, pezzetto, pezzettino, frammento, scheggia, frantume, lamina, lamella, lastra, lastrina, piastra, piastrina Parole derivate scagliola Alterati (diminutivo) scaglietta; scagliettina Altre Definizioni con scaglia; piccola; scheggia; Un frammento di sapone; Una vasta macchia di arbusti; Una piccola operaia; Una piccola finestra pubblicitaria online; Piccola di statura; Cerca altre soluzioni cruciverba

