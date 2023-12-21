Pattuglie d ispezione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pattuglie d ispezione' è 'Ronde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RONDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pattuglie d ispezione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pattuglie d ispezione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ronde? Le ronde rappresentano un’attività di pattuglie d’ispezione effettuate regolarmente per garantire la sicurezza e il controllo di un’area. Attraverso queste visite programmate, gli operatori monitorano eventuali anomalie, verificano lo stato di strutture e assicurano il rispetto delle norme di sicurezza. Le ronde sono fondamentali per prevenire incidenti e mantenere l’ordine pubblico, permettendo di intervenire prontamente in caso di necessità. La loro presenza costante contribuisce a rafforzare la tutela dell’ambiente controllato.

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Pattuglie d ispezione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ronde

Per risolvere la definizione "Pattuglie d ispezione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pattuglie d ispezione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ronde:

R Roma O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pattuglie d ispezione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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