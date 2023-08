Brevi scontri fra pattuglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brevi scontri fra pattuglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCARAMUCCE

Significato/Curiosità : Brevi scontri fra pattuglie

Le "scaramucce" sono brevi scontri o conflitti minori che coinvolgono di solito piccoli gruppi di individui o pattuglie. Questi episodi possono verificarsi in varie situazioni, dalla guerra alle dispute personali. Le scaramucce sono spesso caratterizzate da azioni rapide e limitate nel tempo, spesso non sfociando in conflitti a lungo termine o in grandi battaglie. Questi incontri possono avere diverse motivazioni, come provocazioni territoriali, rivalità o differenze ideologiche. Il termine "scaramuccia" è talvolta usato in senso metaforico per riferirsi a piccole controversie o discussioni.

