Il partito di Berlinguer

La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il partito di Berlinguer.

PCI

Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il partito di berlinguer: Acronimo / Abbreviazione

Significato e Curiosità su PCI

(approfondimento) (storia) (politica) Partito Comunista Italiano: partito politico costituito nel 1921 e sciolto nel 1991 per il venir meno del comunismo in Unione Sovietica

(elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) Peripheral Component Interconnect (componente di interconnessione periferiche): all'interno del computer, bus di trasferimento dati che interfaccia la CPU con scheda e periferiche

(economia) (statistica) Per Capita Income: (reddito pro capite): valore indicatore dello sviluppo economico di un paese, ottenuto dal rapporto tra reddito nazionale e popolazione residente [1].

