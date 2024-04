La Soluzione ♚ Non sbaglia mai arnia La definizione e la soluzione di 3 lettere: Non sbaglia mai arnia. APE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non sbaglia mai arnia: Sostantivo Significato e Curiosità su ape ( approfondimento) f sing (pl.: api) (entomologia) alato dell'ordine degli Imenotteri, dotato di pungiglione, che produce il miele e la cera la sua classificazione scientifica è Apis mellifera ( tassonomia) (entomologia) insetto appartenente al genere Ape (con iniziale maiuscola) genere appartenente alla famiglia degli Apidi (araldica) figura araldica che rappresenta l'ape vista dal dorso, con le ali semichiuse e col capo rivolto verso la parte superiore dello scudo Sostantivo ape m e f inv motocarro con tre ruote Sillabazione à | pe Pronuncia IPA: /'ape/ Etimologia / Derivazione dal latino apem Citazione Sinonimi (raro) pecchia Parole derivate apicoltore Termini correlati melissofobia, esoscheletro Termini correlati bombo Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucarioti, (regno) animale, artropode, (classe) insetto, pterigote, (ordine) imenottero, aculeato, (famiglia) apide Altre Definizioni con ape; sbaglia; arnia; Lo sbaglia chi manca il colpo; Chi le dice sbaglia; Comanda nell arnia; In fondo all arnia; Cerca altre soluzioni cruciverba

