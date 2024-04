La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il nome di Buzzanca. LANDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Esperanto

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lando Norris (Bristol, 13 novembre 1999) è un pilota automobilistico britannico con cittadinanza belga, attivo in Formula 1 con la McLaren. Prima di approdare nella massima categoria, si è fatto notare nel 2015 conquistando il campionato britannico di Formula 4, a cui fecero seguito i trionfi nell'Eurocup Formula Renault 2.0 nel 2016 – successo per il quale ricevette il McLaren Autosport BRDC Award – e nel campionato europeo di Formula 3 nel 2017, anno in cui entrò a far parte del McLaren Young Driver Programme. Promosso in Formula 2 con la scuderia Carlin, nel 2018 ha raggiunto la seconda posizione assoluta, alle spalle del connazionale ...

lando