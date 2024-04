La Soluzione ♚ Il monsignore del Galateo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il monsignore del Galateo. DELLA CASA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il monsignore del galateo: Della Casa – cognome italiano Carlo Della Casa – storico italiano Costantino Della Casa – giornalista italiano Giovanni Della Casa – scrittore italiano del XVI secolo Lisa Della Casa – soprano svizzero Roberto Della Casa – attore italiano Steve Della Casa – critico cinematografico italiano Sostantivo casa ( approfondimento) f sing (pl.: case) ( architettura ) ( edilizia ) ( tecnologia ) ( ingegneria ) edificio costruito per essere utilizzato come abitazione e composto da uno o più piani, suddivisi in vani distinti, ognuno per un uso specifico un mio amico ha acquistato una bella casa in montagna

edificio costruito per essere utilizzato come abitazione e composto da uno o più piani, suddivisi in vani distinti, ognuno per un uso specifico dimora di una persona; costruzione o struttura in cui uno vive; in particolare la casa in cui uno vive con la sua famiglia ti avviso che stasera torno a casa tardi dal lavoro e, in quel momento solo, si recò in piazza per poi andare a casa e riprendere il lavoro

edificio che accoglie temporaneamente, per motivi specifici di salute o altro, alcune categorie di persone ha dovuto ricoverare sua zia in una casa di riposo

( senso figurato ) ( industriale ) casa costruttrice ho portato il mio scooter dal meccanico per una riparazione, ma ho dovuto aspettare qualche giorno perché il pezzo di ricambio era reperibile solo presso la casa costruttrice

casa costruttrice ( scacchi ) nel gioco degli scacchi, è il nome tecnico della casella sulla scacchiera

nel gioco degli scacchi, è il nome tecnico della casella sulla scacchiera ( astrologia ) ognuna di dodici parti in cui è suddiviso il cielo in un dato momento alla tua nascita Saturno si trovava nella settima casa

ognuna di dodici parti in cui è suddiviso il cielo in un dato momento ( astrologia ) casa lunare: ognuna di ventotto parti in cui è suddiviso il cielo durante il moto di rivoluzione della Luna la Luna entrerà nella venticinquesima casa lunare alle 16:31 di giovedì prossimo

casa lunare: ognuna di ventotto parti in cui è suddiviso il cielo durante il moto di rivoluzione della Luna casa ( citazioni) Sillabazione cà | sa Pronuncia ( italiano settentrionale ) IPA: /'kaza/

) IPA: ( italiano standard ) IPA: /'kasa/

) IPA: Ascolta la pronuncia (italiano settentrionale) : Etimologia / Derivazione Significato e Curiosità su: Della Casa – cognome italiano Carlo Della Casa – storico italiano Costantino Della Casa – giornalista italiano Giovanni Della Casa – scrittore italiano del XVI secolo Lisa Della Casa – soprano svizzero Roberto Della Casa – attore italiano Steve Della Casa – critico cinematografico italiano dal latino casa, ossia "capanna, casa rustica" Sinonimi (casa in riferimento al materiale di cui è fatta: pietra, mattoni) costruzione

costruzione (casa in senso burocratico e legale) stabile

stabile (genericamente:casa adibita a vari scopi) edificio, (per es. palazzo d'abitazione

edificio, (per es. palazzo d'abitazione (casa in cui si radunano gli studenti per apprendere sotto la direzione degli insegnanti) scuola

scuola (casa pubblica in cui si possono consultare libri o prenderli a prestito) biblioteca

biblioteca (casa in cui vengono curati i malati d una certa gravità) ospedale

ospedale (casa adibita al culto in cui i cristiani pregano) chiesa

chiesa (casa adibita al culto in cui gli ebrei pregano) sinagoga

sinagoga (casa adibita al culto in cui i musulmani pregano) moschea

moschea (casa adibita al culto in cui i buddisti pregano) tempio

tempio (casa in cui si recitano commedie) teatro

teatro (casa in cui si proiettano film) cinema

cinema (in maniera specifica: tipologia) fabbricato (per es. rurale, civile, industriale)

fabbricato (per es. rurale, civile, industriale) (casa in cui si abita in senso generico) abitazione

abitazione (casa in cui si risiede abitualmente) dimora

dimora (casa in cui si abita in senso amministrativo) residenza

residenza (casa dove si curano i propri interessi o si fanno affari) domicilio

domicilio (casa in comproprietà per più famiglie) condominio

condominio (grande casa signorile o per uffici pubblici) palazzo (per es. il palazzo dell'INPS)

palazzo (per es. il palazzo dell'INPS) (casa signorile per più famiglie) palazzina

palazzina (casa per più famiglie abitata da ceti popolari) casamento

casamento (parte di condominio abitata da una famiglia o da persone sole) appartamento

appartamento (casa ampia ed elegante con grande giardino, signorile) villa

villa ( antico ) , ( letterario ) (casa signorile) magione

, magione (casa dei re o specialmente con valore iperbolico: casa magnifica) reggia

reggia (piccola casa con giardino) villetta

villetta (casa unifamiliare o bifamiliare con giardino) villino

villino (in campagna: casa isolata) casale, casolare

casale, casolare (casa di campagna di pregio) cottage

cottage (in alta montagna: casa in legno utilizzata stagionalmente come ricovero) baita

baita (in montagna: casa di villeggiatura o per fare sport) chalet

chalet (casa misera, povera) tugurio, stamberga, casupola

tugurio, stamberga, casupola (casa misera e decrepita) catapecchia

catapecchia (di animali selvatici) tana, covo

tana, covo (di animali: uccelli) nido

nido ( senso figurato ) (ambiente domestico) focolare, tetto, mura domestiche, nido

focolare, tetto, mura domestiche, nido ( per estensione ) (casa in senso di discendenza) famiglia, casato, stirpe

famiglia, casato, stirpe (casa regnante appartenente alla stessa famiglia) dinastia

dinastia (casa in senso commerciale) impresa, ditta, azienda

impresa, ditta, azienda (diritto: in riferimento ad un impresa commerciale) società

società (casa di un'impresa) sede

sede (casa in cui lavorano gli operai) fabbrica

fabbrica (casa dove si depositano le merci ed altro materiale) magazzino

magazzino (casa dove si vendono le merci al dettaglio) negozio

negozio (giochi: scacchi) casella

casella (casa nel senso di fortificazione) mura

mura (insieme di case limitrofe ove risiedono generalmente persone dello stesso ceto) quartiere: es. quartiere popolare

quartiere: es. quartiere popolare (casa per militari) quartiere

quartiere (casa dei propri padri nel senso di antenati) patria, terra

patria, terra (casa da cui ripararsi dalle intemperie o dai pericoli) ricovero

ricovero (casa dove si sta temporaneamente) alloggio

alloggio (casa per persone bisognose o per bambini in età prescolare) asilo

asilo (casa per detenuti) carcere

carcere (finta casa adibita a postazione da sparo per l'artiglieria) casamatta

casamatta (casa da gioco) casinò Parole derivate casabase, casale, casalina, casalinga, casalinghità, casalinghitudine, casalingo, casalino, casamatta, casamento, casamobile, casareccio, casata, casatico, casato, casatorre, caseggiato, casella, casellante, casellario, casellista, casello, casereccio, casiere, casigliano, casinista, casino, casinò, casolare, casone, casotto, casula, rincasare, senzacasa Alterati ( accrescitivo ) casone (in particolare in riferimento a impianti come quelli delle funivie)

casone (in particolare in riferimento a impianti come quelli delle funivie) ( diminutivo ) casina

casina (vezzeggiativo) casetta Proverbi e modi di dire questa casa è un accampamento

casa d'appuntamento : bordello

: bordello casa dolce casa

casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia : avere una casa propria significa avere più libertà

: avere una casa propria significa avere più libertà essere casa e chiesa : essere una persona retta, a volte anche con accezione negativa

: essere una persona retta, a volte anche con accezione negativa essere di casa : essere frequentatore abituale di un certo ambiente

: essere frequentatore abituale di un certo ambiente mettere su casa : crearsi una famiglia

: crearsi una famiglia giocare in casa : agire in un ambiente conosciuto

: agire in un ambiente conosciuto tornare a casa : usato anche con significato più ampio, come tornare in patria o nella propria città

: usato anche con significato più ampio, come tornare in patria o nella propria città donne per casa , una in figura, l'altra in pittura : se si vuole la pace in casa deve esserci una sola donna

: se si vuole la pace in casa deve esserci una sola donna grosso come una casa : qualcosa di notevole, molto evidente ha commesso un fallo grosso come una casa gli ha fatto un regalo grosso come una casa

: qualcosa di notevole, molto evidente Due noci in un sacco e due donne in casa fanno un bel fracasso

aiutarli a casa loro: slogan politico che insiste affinché alcuni stranieri non si stabiliscano neanche come cittadini in altri Paesi: senza specificare l'origine della "casa", s'intende quindi che restino al di fuori dei confini senza capire bene quale aiuto verrebbe appunto offerto Altre Definizioni con della casa; monsignore; galateo; Sta per monsignore; Non conoscono il galateo; Il galateo dei giorni nostri; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il monsignore del Galateo

DELLA CASA

D

E

L

L

A

C

A

S

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Il monsignore del Galateo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.